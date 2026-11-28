Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2026/2027

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Inter-Genoa è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 29 punti e il Genoa che invece è al 10° posto in classifica con 16 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 9 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 6 reti.

Il Genoa ha ottenuto finora 5 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 6 reti.

Inter-Genoa si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Genoa è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 18 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Inter-Genoa in tv o in streaming

Partita : Inter-Genoa

: Inter-Genoa Data : sabato 28 novembre 2026

: sabato 28 novembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Giovanni Ayroldi

Inter-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

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Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.