Inter-Genoa è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 29 punti e il Genoa che invece è al 10° posto in classifica con 16 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 9 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 6 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 5 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 6 reti.
Inter-Genoa si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Genoa è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 18 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Inter-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Inter-Genoa
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Inter-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Inter-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Inter - Genoa?
- La gara tra Inter e Genoa si giocherà sabato 28 novembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Inter - Genoa?
- L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Inter - Genoa sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Inter - Genoa?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Inter - Genoa?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 6 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 6 gol
- Chi trasmette la partita Inter - Genoa?
- La partita tra Inter e Genoa verrà trasmessa da DAZN e da Sky