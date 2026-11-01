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Juventus-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Juventus-Napoli è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 14 punti e il Napoli che invece è al 7° posto in classifica con 14 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.

Juventus-Napoli si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Napoli è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Napoli in tv o in streaming

  • Partita: Juventus-Napoli
  • Data: domenica 1 novembre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Torino
  • Stadio: Allianz Stadium
  • Arbitro: Simone Sozza

Juventus-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 01-11-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Juventus - Napoli?
La gara tra Juventus e Napoli si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Juventus - Napoli?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Napoli sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Juventus - Napoli?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Napoli?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol
Chi trasmette la partita Juventus - Napoli?
La partita tra Juventus e Napoli verrà trasmessa da DAZN
Juventus-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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