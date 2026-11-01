Juventus-Napoli è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 14 punti e il Napoli che invece è al 7° posto in classifica con 14 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.
Juventus-Napoli si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Napoli è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Juventus-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Napoli
- Data: domenica 1 novembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Simone Sozza
Juventus-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 01-11-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Juventus-Napoli live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Juventus-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Napoli?
- La gara tra Juventus e Napoli si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Juventus - Napoli?
- L'arbitro del match sarà Simone Sozza
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Napoli sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Juventus - Napoli?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Napoli?
- Stadio Allianz Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol
- Chi trasmette la partita Juventus - Napoli?
- La partita tra Juventus e Napoli verrà trasmessa da DAZN