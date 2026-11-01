Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2026/2027

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Juventus-Napoli è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 14 punti e il Napoli che invece è al 7° posto in classifica con 14 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.

Juventus-Napoli si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Napoli è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Napoli in tv o in streaming

Partita : Juventus-Napoli

: Juventus-Napoli Data : domenica 1 novembre 2026

: domenica 1 novembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Arbitro: Simone Sozza

Juventus-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 01-11-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.