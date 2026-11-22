Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2026/2027

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Juventus-Venezia è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 18 punti e il Venezia che invece è al 19° posto in classifica con 6 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 3 reti.

Il Venezia ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Akor Adams con 2 reti.

Juventus-Venezia si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Venezia è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Venezia in tv o in streaming

Partita : Juventus-Venezia

: Juventus-Venezia Data : domenica 22 novembre 2026

: domenica 22 novembre 2026 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Arbitro: Alberto Arena

Juventus-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 22-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.