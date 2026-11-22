Juventus-Venezia è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 18 punti e il Venezia che invece è al 19° posto in classifica con 6 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 3 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Akor Adams con 2 reti.
Juventus-Venezia si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Venezia è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Juventus-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Venezia
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Alberto Arena
Juventus-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 22-11-2026.
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Il link al live di Juventus-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Venezia?
- La gara tra Juventus e Venezia si giocherà domenica 22 novembre 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Juventus - Venezia?
- L'arbitro del match sarà Alberto Arena
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Venezia sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Juventus - Venezia?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Venezia?
- Stadio Allianz Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Bremer con 3 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol
- Chi trasmette la partita Juventus - Venezia?
- La partita tra Juventus e Venezia verrà trasmessa da DAZN