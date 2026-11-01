Lazio-Cagliari è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 25 punti e il Cagliari che invece è al 11° posto in classifica con 13 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 8 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Tijjani Noslin con 4 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 5 reti.
Lazio-Cagliari si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Cagliari è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Lazio-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Cagliari
- Data: domenica 1 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Andrea Colombo
Lazio-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-11-2026.
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Il link al live di Lazio-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lazio - Cagliari?
- La gara tra Lazio e Cagliari si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Lazio - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lazio - Cagliari sarà Ivano Pezzuto
- Dove si gioca Lazio - Cagliari?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Lazio - Cagliari?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Tijjani Noslin con 4 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 5 gol
- Chi trasmette la partita Lazio - Cagliari?
- La partita tra Lazio e Cagliari verrà trasmessa da DAZN