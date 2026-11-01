Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2026/2027

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Lazio-Cagliari è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 25 punti e il Cagliari che invece è al 11° posto in classifica con 13 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 8 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Tijjani Noslin con 4 reti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 5 reti.

Lazio-Cagliari si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Cagliari è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Cagliari in tv o in streaming

Partita : Lazio-Cagliari

: Lazio-Cagliari Data : domenica 1 novembre 2026

: domenica 1 novembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Andrea Colombo

Lazio-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-11-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.