Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2026/2027

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Lazio-Lecce è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 29 punti e il Lecce che invece è al 14° posto in classifica con 10 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 9 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 4 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

Lazio-Lecce si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Lecce è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Lecce in tv o in streaming

Partita : Lazio-Lecce

: Lazio-Lecce Data : sabato 21 novembre 2026

: sabato 21 novembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Matteo Marcenaro

Lazio-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.