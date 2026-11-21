Lazio-Lecce è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 29 punti e il Lecce che invece è al 14° posto in classifica con 10 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 9 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 4 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.
Lazio-Lecce si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Lecce è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lazio-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Lecce
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Lazio-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-11-2026.
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Il link al live di Lazio-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lazio - Lecce?
- La gara tra Lazio e Lecce si giocherà sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Lazio - Lecce?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lazio - Lecce sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Lazio - Lecce?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Lazio - Lecce?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 4 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
- Chi trasmette la partita Lazio - Lecce?
- La partita tra Lazio e Lecce verrà trasmessa da DAZN