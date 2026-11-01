Lecce-Genoa è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 9 punti e il Genoa che invece è al 13° posto in classifica con 10 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 3 reti.
Lecce-Genoa si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Genoa è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lecce-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Genoa
- Data: domenica 1 novembre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Matteo Marchetti
Lecce-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 01-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Lecce-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lecce - Genoa?
- La gara tra Lecce e Genoa si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Lecce - Genoa?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lecce - Genoa sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Lecce - Genoa?
- La partita si gioca a Lecce
- In che stadio si gioca Lecce - Genoa?
- Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 3 gol
- Chi trasmette la partita Lecce - Genoa?
- La partita tra Lecce e Genoa verrà trasmessa da DAZN e da Sky