Mantova-Arezzo è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Mantova che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 19 punti e l'Arezzo che invece è al 16° posto in classifica con 12 punti.
Il Mantova ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.
L'Arezzo ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 2 reti.
Mantova-Arezzo si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Arezzo è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Mantova-Arezzo in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Arezzo
- Data: mercoledì 25 novembre 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Davide Di Marco
Mantova-Arezzo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 25-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Mantova-Arezzo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Arezzo?
- La gara tra Mantova e Arezzo si giocherà mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 20:00
- Chi è l'arbitro di Mantova - Arezzo?
- L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Mantova - Arezzo sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Mantova - Arezzo?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Arezzo?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Mantova è Francesco Ruocco con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Arezzo è Leonardo Mancuso con 2 gol
- Chi trasmette la partita Mantova - Arezzo?
- La partita tra Mantova e Arezzo verrà trasmessa da DAZN