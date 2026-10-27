Mantova-Cremonese è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Mantova che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 17 punti e la Cremonese che invece è al 18° posto in classifica con 6 punti.
Il Mantova ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 3 reti.
Mantova-Cremonese si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Cremonese è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Mantova-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Cremonese
- Data: martedì 27 ottobre 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro:
Mantova-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 27-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Mantova-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Cremonese?
- La gara tra Mantova e Cremonese si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Mantova - Cremonese?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Cremonese?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Mantova è Francesco Ruocco con 5 gol, mentre il capocannoniere della Cremonese è Federico Bonazzoli con 3 gol
- Chi trasmette la partita Mantova - Cremonese?
- La partita tra Mantova e Cremonese verrà trasmessa da DAZN