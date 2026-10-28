Milan-Bologna è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 18 punti e il Bologna che invece è al 13° posto in classifica con 8 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 4 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 2 reti.
Milan-Bologna si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Bologna è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Milan-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Milan-Bologna
- Data: mercoledì 28 ottobre 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Milan-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 28-10-2026.
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Il link al live di Milan-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Milan - Bologna?
- La gara tra Milan e Bologna si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Milan - Bologna?
- L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Milan - Bologna sarà Antonio Giua
- Dove si gioca Milan - Bologna?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Milan - Bologna?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 4 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 2 gol
- Chi trasmette la partita Milan - Bologna?
- La partita tra Milan e Bologna verrà trasmessa da DAZN