Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2026/2027

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Milan-Bologna è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 18 punti e il Bologna che invece è al 13° posto in classifica con 8 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 4 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 2 reti.

Milan-Bologna si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Bologna è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Bologna in tv o in streaming

Partita : Milan-Bologna

: Milan-Bologna Data : mercoledì 28 ottobre 2026

: mercoledì 28 ottobre 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Juan Luca Sacchi

Milan-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 28-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.