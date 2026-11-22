Milan-Frosinone è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 24 punti e il Frosinone che invece è al 6° posto in classifica con 20 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 5 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 8 reti.
Milan-Frosinone si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Frosinone è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Milan-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Milan-Frosinone
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Luca Pairetto
Milan-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 22-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Milan-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Milan - Frosinone?
- La gara tra Milan e Frosinone si giocherà domenica 22 novembre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Milan - Frosinone?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Milan - Frosinone sarà Ivano Pezzuto
- Dove si gioca Milan - Frosinone?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Milan - Frosinone?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 5 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 8 gol
- Chi trasmette la partita Milan - Frosinone?
- La partita tra Milan e Frosinone verrà trasmessa da DAZN e da Sky