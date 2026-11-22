Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2026/2027

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Milan-Frosinone è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 24 punti e il Frosinone che invece è al 6° posto in classifica con 20 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 5 reti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 8 reti.

Milan-Frosinone si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Frosinone è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Frosinone in tv o in streaming

Partita : Milan-Frosinone

: Milan-Frosinone Data : domenica 22 novembre 2026

: domenica 22 novembre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Luca Pairetto

Milan-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 22-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

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Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.