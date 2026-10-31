Milan-Inter è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 18 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 25 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 4 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 8 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 5 reti.
Milan-Inter si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Inter è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Guida ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Milan-Inter in tv o in streaming
- Partita: Milan-Inter
- Data: sabato 31 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Marco Guida
Milan-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 31-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Milan-Inter sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Milan - Inter?
- La gara tra Milan e Inter si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Milan - Inter?
- L'arbitro del match sarà Marco Guida
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Milan - Inter sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Milan - Inter?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Milan - Inter?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 4 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 5 gol
- Chi trasmette la partita Milan - Inter?
- La partita tra Milan e Inter verrà trasmessa da DAZN e da Sky