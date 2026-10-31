Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2026/2027

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Milan-Inter è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 18 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 25 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 4 reti.

L'Inter ha ottenuto finora 8 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 5 reti.

Milan-Inter si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Inter è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Guida ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Inter in tv o in streaming

Partita : Milan-Inter

: Milan-Inter Data : sabato 31 ottobre 2026

: sabato 31 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Marco Guida

Milan-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 31-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Inter sarà inserito un'ora prima del match.