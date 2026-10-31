Modena-Mantova è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 19 punti e il Mantova che invece è al 4° posto in classifica con 17 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 6 reti.
Il Mantova ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.
Modena-Mantova si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Mantova è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Modena-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Modena-Mantova
- Data: sabato 31 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Francesco Fourneau
Modena-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Modena-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Modena - Mantova?
- La gara tra Modena e Mantova si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Modena - Mantova?
- L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Modena - Mantova sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Modena - Mantova?
- La partita si gioca a Modena
- In che stadio si gioca Modena - Mantova?
- Stadio Alberto Braglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Modena è Andrea Belotti con 6 gol, mentre il capocannoniere del Mantova è Francesco Ruocco con 5 gol
- Chi trasmette la partita Modena - Mantova?
- La partita tra Modena e Mantova verrà trasmessa da DAZN