Partita valevole per la 10a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Modena-Mantova è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 19 punti e il Mantova che invece è al 4° posto in classifica con 17 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 6 reti.

Il Mantova ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.

Modena-Mantova si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Mantova è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Modena-Mantova in tv o in streaming

Partita : Modena-Mantova

: Modena-Mantova Data : sabato 31 ottobre 2026

: sabato 31 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Modena

: Modena Stadio : Alberto Braglia

: Alberto Braglia Arbitro: Francesco Fourneau

Modena-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

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Il link al live di Modena-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.