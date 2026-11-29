Modena-Padova è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 27 punti e il Padova che invece è al 13° posto in classifica con 16 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 7 reti.
Il Padova ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 3 reti.
Modena-Padova si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Padova è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Simone Sozza. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Modena-Padova in tv o in streaming
- Partita: Modena-Padova
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Alberto Arena
Modena-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 29-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Modena-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Modena - Padova?
- La gara tra Modena e Padova si giocherà domenica 29 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Modena - Padova?
- L'arbitro del match sarà Alberto Arena
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Modena - Padova sarà Simone Sozza
- Dove si gioca Modena - Padova?
- La partita si gioca a Modena
- In che stadio si gioca Modena - Padova?
- Stadio Alberto Braglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Modena è Andrea Belotti con 7 gol, mentre il capocannoniere del Padova è Gabriele Artistico con 3 gol
- Chi trasmette la partita Modena - Padova?
- La partita tra Modena e Padova verrà trasmessa da DAZN