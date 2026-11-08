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Monza-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Monza-Atalanta è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 7 punti e l'Atalanta che invece è al 13° posto in classifica con 11 punti.

Il Monza ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 9 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 6 reti.

Monza-Atalanta si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Atalanta è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Federico La Penna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Monza-Atalanta in tv o in streaming

  • Partita: Monza-Atalanta
  • Data: domenica 8 novembre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Monza
  • Stadio: U-Power Stadium
  • Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta

Monza-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

  • DAZN Goal: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.
  • DAZN Full: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.
  • DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Monza-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Monza - Atalanta?
La gara tra Monza e Atalanta si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Monza - Atalanta?
L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Monza - Atalanta sarà Federico La Penna
Dove si gioca Monza - Atalanta?
La partita si gioca a Monza
In che stadio si gioca Monza - Atalanta?
Stadio U-Power Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 9 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 6 gol
Chi trasmette la partita Monza - Atalanta?
La partita tra Monza e Atalanta verrà trasmessa da DAZN
Monza-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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