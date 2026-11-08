Monza-Atalanta è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 7 punti e l'Atalanta che invece è al 13° posto in classifica con 11 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 9 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 6 reti.
Monza-Atalanta si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Atalanta è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Federico La Penna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Monza-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Monza-Atalanta
- Data: domenica 8 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
Monza-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-11-2026.
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Il link al live di Monza-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Monza - Atalanta?
- La gara tra Monza e Atalanta si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Monza - Atalanta?
- L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Monza - Atalanta sarà Federico La Penna
- Dove si gioca Monza - Atalanta?
- La partita si gioca a Monza
- In che stadio si gioca Monza - Atalanta?
- Stadio U-Power Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 9 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 6 gol
- Chi trasmette la partita Monza - Atalanta?
- La partita tra Monza e Atalanta verrà trasmessa da DAZN