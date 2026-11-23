Monza-Fiorentina è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 7 punti e la Fiorentina che invece è al 15° posto in classifica con 9 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 9 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 4 reti.
Monza-Fiorentina si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Fiorentina è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Monza-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Monza-Fiorentina
- Data: lunedì 23 novembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Daniele Doveri
Monza-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Monza-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Monza - Fiorentina?
- La gara tra Monza e Fiorentina si giocherà lunedì 23 novembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Monza - Fiorentina?
- L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Monza - Fiorentina sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Monza - Fiorentina?
- La partita si gioca a Monza
- In che stadio si gioca Monza - Fiorentina?
- Stadio U-Power Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 9 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Mateo Pellegrino con 4 gol
- Chi trasmette la partita Monza - Fiorentina?
- La partita tra Monza e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN e da Sky