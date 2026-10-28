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Monza-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Monza-Napoli è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 7 punti e il Napoli che invece è al 10° posto in classifica con 11 punti.

Il Monza ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 7 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 3 reti.

Monza-Napoli si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Napoli è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Monza-Napoli in tv o in streaming

  • Partita: Monza-Napoli
  • Data: mercoledì 28 ottobre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Monza
  • Stadio: U-Power Stadium
  • Arbitro: Giovanni Ayroldi

Monza-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Monza-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Monza - Napoli?
La gara tra Monza e Napoli si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Monza - Napoli?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Monza - Napoli sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Monza - Napoli?
La partita si gioca a Monza
In che stadio si gioca Monza - Napoli?
Stadio U-Power Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 7 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol
Chi trasmette la partita Monza - Napoli?
La partita tra Monza e Napoli verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Monza-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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