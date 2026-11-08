Napoli-Lazio è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 14 punti e la Lazio che invece è al 1° posto in classifica con 28 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 9 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustav Isaksen con 4 reti.
Napoli-Lazio si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Lazio è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Napoli-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Lazio
- Data: domenica 8 novembre 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Luca Pairetto
Napoli-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 08-11-2026.
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Il link al live di Napoli-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Napoli - Lazio?
- La gara tra Napoli e Lazio si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Napoli - Lazio?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Napoli - Lazio sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Napoli - Lazio?
- La partita si gioca a Napoli
- In che stadio si gioca Napoli - Lazio?
- Stadio Diego Armando Maradona
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Gustav Isaksen con 4 gol
- Chi trasmette la partita Napoli - Lazio?
- La partita tra Napoli e Lazio verrà trasmessa da DAZN