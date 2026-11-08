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Napoli-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Napoli-Lazio è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 14 punti e la Lazio che invece è al 1° posto in classifica con 28 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 9 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustav Isaksen con 4 reti.

Napoli-Lazio si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Lazio è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Napoli-Lazio in tv o in streaming

  • Partita: Napoli-Lazio
  • Data: domenica 8 novembre 2026
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Napoli
  • Stadio: Diego Armando Maradona
  • Arbitro: Luca Pairetto

Napoli-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 08-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

  • DAZN Goal: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.
  • DAZN Full: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.
  • DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Napoli - Lazio?
La gara tra Napoli e Lazio si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Napoli - Lazio?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Lazio sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Napoli - Lazio?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Lazio?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Gustav Isaksen con 4 gol
Chi trasmette la partita Napoli - Lazio?
La partita tra Napoli e Lazio verrà trasmessa da DAZN
Napoli-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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