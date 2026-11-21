Napoli-Torino è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 15 punti e il Torino che invece è al 11° posto in classifica con 14 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 4 reti.
Napoli-Torino si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Torino è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 7 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Napoli-Torino in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Torino
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Antonio Rapuano
Napoli-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 21-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A
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Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
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Il link al live di Napoli-Torino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Napoli - Torino?
- La gara tra Napoli e Torino si giocherà sabato 21 novembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Napoli - Torino?
- L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Napoli - Torino sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Napoli - Torino?
- La partita si gioca a Napoli
- In che stadio si gioca Napoli - Torino?
- Stadio Diego Armando Maradona
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 4 gol
- Chi trasmette la partita Napoli - Torino?
- La partita tra Napoli e Torino verrà trasmessa da DAZN e da Sky