Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2026/2027

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Napoli-Torino è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 15 punti e il Torino che invece è al 11° posto in classifica con 14 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.

Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 4 reti.

Napoli-Torino si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Torino è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 7 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Napoli-Torino in tv o in streaming

Partita : Napoli-Torino

: Napoli-Torino Data : sabato 21 novembre 2026

: sabato 21 novembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Napoli

: Napoli Stadio : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Arbitro: Antonio Rapuano

Napoli-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 21-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Torino sarà inserito un'ora prima del match.