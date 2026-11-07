Padova-Empoli è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Padova che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 14 punti e l'Empoli che invece è al 18° posto in classifica con 8 punti.
Il Padova ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco Pompetti con 1 rete.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 4 reti.
Padova-Empoli si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Empoli è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Padova-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Padova-Empoli
- Data: sabato 7 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Padova-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Padova-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Padova - Empoli?
- La gara tra Padova e Empoli si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Padova - Empoli?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Padova - Empoli sarà Luca Massimi
- Dove si gioca Padova - Empoli?
- La partita si gioca a Padova
- In che stadio si gioca Padova - Empoli?
- Stadio Euganeo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Padova è Marco Pompetti con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Edoardo Saporiti con 4 gol
- Chi trasmette la partita Padova - Empoli?
- La partita tra Padova e Empoli verrà trasmessa da DAZN