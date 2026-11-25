Padova-Sampdoria è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Padova che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 16 punti e la Sampdoria che invece è al 14° posto in classifica con 14 punti.
Il Padova ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 3 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 4 reti.
Padova-Sampdoria si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Sampdoria è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 14 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Padova-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Padova-Sampdoria
- Data: mercoledì 25 novembre 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
Padova-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 25-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Padova-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Padova - Sampdoria?
- La gara tra Padova e Sampdoria si giocherà mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 20:00
- Chi è l'arbitro di Padova - Sampdoria?
- L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Padova - Sampdoria sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Padova - Sampdoria?
- La partita si gioca a Padova
- In che stadio si gioca Padova - Sampdoria?
- Stadio Euganeo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Padova è Gabriele Artistico con 3 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Lorenzo Insigne con 4 gol
- Chi trasmette la partita Padova - Sampdoria?
- La partita tra Padova e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN