Padova-Sudtirol è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Padova che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 10 punti e il Sudtirol che invece è al 7° posto in classifica con 13 punti.
Il Padova ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco Pompetti con 1 rete.
Il Sudtirol ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 2 reti.
Padova-Sudtirol si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Sudtirol è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Padova-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Padova-Sudtirol
- Data: martedì 27 ottobre 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro:
Padova-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 27-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Padova-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Padova - Sudtirol?
- La gara tra Padova e Sudtirol si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Padova - Sudtirol?
- La partita si gioca a Padova
- In che stadio si gioca Padova - Sudtirol?
- Stadio Euganeo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Padova è Marco Pompetti con 1 gol, mentre il capocannoniere del Sudtirol è Kenny Mixtur con 2 gol
- Chi trasmette la partita Padova - Sudtirol?
- La partita tra Padova e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN