Partita valevole per la 9a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Padova-Sudtirol è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Padova che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 10 punti e il Sudtirol che invece è al 7° posto in classifica con 13 punti.

Il Padova ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco Pompetti con 1 rete.

Il Sudtirol ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 2 reti.

Padova-Sudtirol si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Sudtirol è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Padova-Sudtirol in tv o in streaming

Partita : Padova-Sudtirol

: Padova-Sudtirol Data : martedì 27 ottobre 2026

: martedì 27 ottobre 2026 Orario : 20:00

: 20:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Padova

: Padova Stadio : Euganeo

: Euganeo Arbitro:

Padova-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 27-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

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Il link al live di Padova-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.