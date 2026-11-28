Palermo-Benevento è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 30 punti e il Benevento che invece è al 8° posto in classifica con 19 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 9 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 9 reti.
Il Benevento ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonis Siatounis con 5 reti.
Palermo-Benevento si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Benevento è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Palermo-Benevento in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Benevento
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro:
Palermo-Benevento è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 28-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Palermo-Benevento sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Palermo - Benevento?
- La gara tra Palermo e Benevento si giocherà sabato 28 novembre 2026 alle ore 19:30
- Dove si gioca Palermo - Benevento?
- La partita si gioca a Palermo
- In che stadio si gioca Palermo - Benevento?
- Stadio Renzo Barbera
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Palermo è Dennis Johnsen con 9 gol, mentre il capocannoniere del Benevento è Antonis Siatounis con 5 gol
- Chi trasmette la partita Palermo - Benevento?
- La partita tra Palermo e Benevento verrà trasmessa da DAZN