Partita valevole per la 13a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Palermo-Sudtirol è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 27 punti e il Sudtirol che invece è al 7° posto in classifica con 18 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 7 reti.

Il Sudtirol ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 2 reti.

Palermo-Sudtirol si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Sudtirol è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Palermo-Sudtirol in tv o in streaming

Partita : Palermo-Sudtirol

: Palermo-Sudtirol Data : martedì 24 novembre 2026

: martedì 24 novembre 2026 Orario : 20:00

: 20:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Palermo

: Palermo Stadio : Renzo Barbera

: Renzo Barbera Arbitro:

Palermo-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 24-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B con tre diversi piani:

DAZN Goal (evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Full (sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family (prende il posto del vecchio Plus): ha gli stessi contenuti sportivi del piano Full, ma permette la visione contemporanea su 2 dispositivi anche se connessi a reti internet diverse.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Palermo-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.