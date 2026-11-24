Palermo-Sudtirol è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 27 punti e il Sudtirol che invece è al 7° posto in classifica con 18 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 7 reti.
Il Sudtirol ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 2 reti.
Palermo-Sudtirol si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Sudtirol è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Palermo-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Sudtirol
- Data: martedì 24 novembre 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro:
Palermo-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 24-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Palermo-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Palermo - Sudtirol?
- La gara tra Palermo e Sudtirol si giocherà martedì 24 novembre 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Palermo - Sudtirol?
- La partita si gioca a Palermo
- In che stadio si gioca Palermo - Sudtirol?
- Stadio Renzo Barbera
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Palermo è Dennis Johnsen con 7 gol, mentre il capocannoniere del Sudtirol è Kenny Mixtur con 2 gol
- Chi trasmette la partita Palermo - Sudtirol?
- La partita tra Palermo e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN