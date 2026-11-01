Partita valevole per la 10a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Palermo-Vicenza è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 23 punti e il Vicenza che invece è al 16° posto in classifica con 9 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 7 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 6 reti.

Il Vicenza ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicola Rauti con 2 reti.

Palermo-Vicenza si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Vicenza è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Palermo-Vicenza in tv o in streaming

Partita : Palermo-Vicenza

: Palermo-Vicenza Data : domenica 1 novembre 2026

: domenica 1 novembre 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Palermo

: Palermo Stadio : Renzo Barbera

: Renzo Barbera Arbitro: Alberto Arena

Palermo-Vicenza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 01-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Palermo-Vicenza sarà inserito un'ora prima del match.