Palermo-Vicenza è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 23 punti e il Vicenza che invece è al 16° posto in classifica con 9 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 7 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 6 reti.
Il Vicenza ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicola Rauti con 2 reti.
Palermo-Vicenza si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Vicenza è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Palermo-Vicenza in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Vicenza
- Data: domenica 1 novembre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Alberto Arena
Palermo-Vicenza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 01-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Palermo-Vicenza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Palermo - Vicenza?
- La gara tra Palermo e Vicenza si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Palermo - Vicenza?
- L'arbitro del match sarà Alberto Arena
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Palermo - Vicenza sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Palermo - Vicenza?
- La partita si gioca a Palermo
- In che stadio si gioca Palermo - Vicenza?
- Stadio Renzo Barbera
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Palermo è Dennis Johnsen con 6 gol, mentre il capocannoniere del Vicenza è Nicola Rauti con 2 gol
- Chi trasmette la partita Palermo - Vicenza?
- La partita tra Palermo e Vicenza verrà trasmessa da DAZN