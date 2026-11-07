Parma-Bologna è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 8 punti e il Bologna che invece è al 9° posto in classifica con 14 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Lontani con 3 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 3 reti.
Parma-Bologna si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Bologna è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Parma-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Parma-Bologna
- Data: sabato 7 novembre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Luca Zufferli
Parma-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 07-11-2026.
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Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
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Il link al live di Parma-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Parma - Bologna?
- La gara tra Parma e Bologna si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Parma - Bologna?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Parma - Bologna sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Parma - Bologna?
- La partita si gioca a Parma
- In che stadio si gioca Parma - Bologna?
- Stadio Ennio Tardini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Parma è Simone Lontani con 3 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 3 gol
- Chi trasmette la partita Parma - Bologna?
- La partita tra Parma e Bologna verrà trasmessa da DAZN