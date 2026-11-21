Parma-Roma è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 8 punti e la Roma che invece è al 3° posto in classifica con 27 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Lontani con 3 reti.
La Roma ha ottenuto finora 8 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 8 reti.
Parma-Roma si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Roma è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Parma-Roma in tv o in streaming
- Partita: Parma-Roma
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Simone Sozza
Parma-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 21-11-2026.
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Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
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Il link al live di Parma-Roma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Parma - Roma?
- La gara tra Parma e Roma si giocherà sabato 21 novembre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Parma - Roma?
- L'arbitro del match sarà Simone Sozza
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Parma - Roma sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Parma - Roma?
- La partita si gioca a Parma
- In che stadio si gioca Parma - Roma?
- Stadio Ennio Tardini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Parma è Simone Lontani con 3 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 8 gol
- Chi trasmette la partita Parma - Roma?
- La partita tra Parma e Roma verrà trasmessa da DAZN