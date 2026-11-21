Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2026/2027

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Parma-Roma è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 8 punti e la Roma che invece è al 3° posto in classifica con 27 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Lontani con 3 reti.

La Roma ha ottenuto finora 8 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 8 reti.

Parma-Roma si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Roma è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Roma in tv o in streaming

Partita : Parma-Roma

: Parma-Roma Data : sabato 21 novembre 2026

: sabato 21 novembre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Parma

: Parma Stadio : Ennio Tardini

: Ennio Tardini Arbitro: Simone Sozza

Parma-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 21-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Roma sarà inserito un'ora prima del match.