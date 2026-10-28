Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2026/2027

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Parma-Udinese è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 4 punti e l'Udinese che invece è al 17° posto in classifica con 4 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è David Romero con 2 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.

Parma-Udinese si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Udinese è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Massa ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Udinese in tv o in streaming

Partita : Parma-Udinese

: Parma-Udinese Data : mercoledì 28 ottobre 2026

: mercoledì 28 ottobre 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Parma

: Parma Stadio : Ennio Tardini

: Ennio Tardini Arbitro: Davide Massa

Parma-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 28-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.