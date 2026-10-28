Parma-Udinese è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 4 punti e l'Udinese che invece è al 17° posto in classifica con 4 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è David Romero con 2 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.
Parma-Udinese si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Udinese è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Massa ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Parma-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Parma-Udinese
- Data: mercoledì 28 ottobre 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Davide Massa
Parma-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 28-10-2026.
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Il link al live di Parma-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Parma - Udinese?
- La gara tra Parma e Udinese si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Parma - Udinese?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Parma - Udinese sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Parma - Udinese?
- La partita si gioca a Parma
- In che stadio si gioca Parma - Udinese?
- Stadio Ennio Tardini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol
- Chi trasmette la partita Parma - Udinese?
- La partita tra Parma e Udinese verrà trasmessa da DAZN