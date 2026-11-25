Pisa-Modena è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 19 punti e il Modena che invece è al 2° posto in classifica con 26 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Filippo Pittarello con 5 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 7 reti.
Pisa-Modena si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Modena è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; per ora non ha assegnato nessun cartellino giallo e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Modena in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Modena
- Data: mercoledì 25 novembre 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Gianluca Manganiello
Pisa-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 25-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B con tre diversi piani:
- DAZN Goal (evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.
- DAZN Full (sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.
- DAZN Family (prende il posto del vecchio Plus): ha gli stessi contenuti sportivi del piano Full, ma permette la visione contemporanea su 2 dispositivi anche se connessi a reti internet diverse.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Pisa-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pisa - Modena?
- La gara tra Pisa e Modena si giocherà mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 20:00
- Chi è l'arbitro di Pisa - Modena?
- L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pisa - Modena sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Pisa - Modena?
- La partita si gioca a Pisa
- In che stadio si gioca Pisa - Modena?
- Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Pisa è Filippo Pittarello con 5 gol, mentre il capocannoniere del Modena è Andrea Belotti con 7 gol
- Chi trasmette la partita Pisa - Modena?
- La partita tra Pisa e Modena verrà trasmessa da DAZN