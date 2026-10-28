Partita valevole per la 9a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Pisa-Palermo è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 14 punti e il Palermo che invece è al 1° posto in classifica con 22 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Arturo Calabresi con 2 reti.

Il Palermo ha ottenuto finora 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 5 reti.

Pisa-Palermo si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Palermo è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Pisa-Palermo in tv o in streaming

Partita : Pisa-Palermo

: Pisa-Palermo Data : mercoledì 28 ottobre 2026

: mercoledì 28 ottobre 2026 Orario : 19:00

: 19:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Pisa

: Pisa Stadio : Arena Garibaldi Romeo Anconetani

: Arena Garibaldi Romeo Anconetani Arbitro:

Pisa-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 28-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Pisa-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.