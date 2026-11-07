Pisa-Sudtirol è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 15 punti e il Sudtirol che invece è al 9° posto in classifica con 14 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Filippo Pittarello con 4 reti.
Il Sudtirol ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 2 reti.
Pisa-Sudtirol si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Sudtirol è il signor Alberto Poli. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Alberto Poli ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Sudtirol
- Data: sabato 7 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Alberto Poli
Pisa-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Pisa-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pisa - Sudtirol?
- La gara tra Pisa e Sudtirol si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Pisa - Sudtirol?
- L'arbitro del match sarà Alberto Poli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pisa - Sudtirol sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Pisa - Sudtirol?
- La partita si gioca a Pisa
- In che stadio si gioca Pisa - Sudtirol?
- Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Pisa è Filippo Pittarello con 4 gol, mentre il capocannoniere del Sudtirol è Kenny Mixtur con 2 gol
- Chi trasmette la partita Pisa - Sudtirol?
- La partita tra Pisa e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN