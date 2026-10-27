Roma-Cagliari è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 18 punti e il Cagliari che invece è al 9° posto in classifica con 13 punti.
La Roma ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 4 reti.
Roma-Cagliari si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Cagliari è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Roma-Cagliari
- Data: martedì 27 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Roma-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 27-10-2026.
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Il link al live di Roma-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Roma - Cagliari?
- La gara tra Roma e Cagliari si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Roma - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Roma - Cagliari sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Roma - Cagliari?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Roma - Cagliari?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 4 gol
- Chi trasmette la partita Roma - Cagliari?
- La partita tra Roma e Cagliari verrà trasmessa da DAZN