Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2026/2027

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Roma-Cagliari è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 18 punti e il Cagliari che invece è al 9° posto in classifica con 13 punti.

La Roma ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 4 reti.

Roma-Cagliari si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Cagliari è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Cagliari in tv o in streaming

Partita : Roma-Cagliari

: Roma-Cagliari Data : martedì 27 ottobre 2026

: martedì 27 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Ermanno Feliciani

Roma-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 27-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.