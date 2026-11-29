Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2026/2027

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Roma-Monza è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 30 punti e il Monza che invece è al 14° posto in classifica con 10 punti.

La Roma ha ottenuto finora 9 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 12 reti.

Il Monza ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 11 reti.

Roma-Monza si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Monza è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Monza in tv o in streaming

Partita : Roma-Monza

: Roma-Monza Data : domenica 29 novembre 2026

: domenica 29 novembre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Giuseppe Collu

Roma-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 29-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

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Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Monza sarà inserito un'ora prima del match.