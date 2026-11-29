Roma-Monza è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 30 punti e il Monza che invece è al 14° posto in classifica con 10 punti.
La Roma ha ottenuto finora 9 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 12 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 11 reti.
Roma-Monza si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Monza è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Monza in tv o in streaming
- Partita: Roma-Monza
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Giuseppe Collu
Roma-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 29-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Roma-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Roma - Monza?
- La gara tra Roma e Monza si giocherà domenica 29 novembre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Roma - Monza?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Roma - Monza sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Roma - Monza?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Roma - Monza?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 12 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 11 gol
- Chi trasmette la partita Roma - Monza?
- La partita tra Roma e Monza verrà trasmessa da DAZN e da Sky