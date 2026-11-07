Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2026/2027

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Roma-Sassuolo è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 24 punti e il Sassuolo che invece è al 17° posto in classifica con 8 punti.

La Roma ha ottenuto finora 7 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 8 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.

Roma-Sassuolo si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Sassuolo è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Roma-Sassuolo

: Roma-Sassuolo Data : sabato 7 novembre 2026

: sabato 7 novembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Marco Di Bello

Roma-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

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Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.