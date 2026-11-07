Roma-Sassuolo è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 24 punti e il Sassuolo che invece è al 17° posto in classifica con 8 punti.
La Roma ha ottenuto finora 7 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 8 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.
Roma-Sassuolo si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Sassuolo è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Roma-Sassuolo
- Data: sabato 7 novembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Marco Di Bello
Roma-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Roma-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Roma - Sassuolo?
- La gara tra Roma e Sassuolo si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Roma - Sassuolo?
- L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Roma - Sassuolo sarà Ivano Pezzuto
- Dove si gioca Roma - Sassuolo?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Roma - Sassuolo?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 8 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol
- Chi trasmette la partita Roma - Sassuolo?
- La partita tra Roma e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN e da Sky