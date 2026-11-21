Sampdoria-Benevento è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 11 punti e il Benevento che invece è al 7° posto in classifica con 16 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 3 reti.
Il Benevento ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonis Siatounis con 4 reti.
Sampdoria-Benevento si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Benevento è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Sampdoria-Benevento in tv o in streaming
- Partita: Sampdoria-Benevento
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Paride Tremolada
Sampdoria-Benevento è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Sampdoria-Benevento sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sampdoria - Benevento?
- La gara tra Sampdoria e Benevento si giocherà sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sampdoria - Benevento?
- L'arbitro del match sarà Paride Tremolada
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Benevento sarà Luca Massimi
- Dove si gioca Sampdoria - Benevento?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Sampdoria - Benevento?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Lorenzo Insigne con 3 gol, mentre il capocannoniere del Benevento è Antonis Siatounis con 4 gol
- Chi trasmette la partita Sampdoria - Benevento?
- La partita tra Sampdoria e Benevento verrà trasmessa da DAZN