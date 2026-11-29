Sampdoria-Cremonese è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 17 punti e la Cremonese che invece è al 14° posto in classifica con 15 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 4 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 6 reti.
Sampdoria-Cremonese si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Cremonese è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi.
Dove vedere Sampdoria-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Sampdoria-Cremonese
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Davide Massa
Sampdoria-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 29-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Sampdoria-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sampdoria - Cremonese?
- La gara tra Sampdoria e Cremonese si giocherà domenica 29 novembre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Sampdoria - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Cremonese sarà Federico Dionisi
- Dove si gioca Sampdoria - Cremonese?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Sampdoria - Cremonese?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Lorenzo Insigne con 4 gol, mentre il capocannoniere della Cremonese è Federico Bonazzoli con 6 gol
- Chi trasmette la partita Sampdoria - Cremonese?
- La partita tra Sampdoria e Cremonese verrà trasmessa da DAZN