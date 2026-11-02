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Sassuolo-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Sassuolo-Fiorentina è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 8 punti e la Fiorentina che invece è al 17° posto in classifica con 5 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Mastantuono con 3 reti.

Sassuolo-Fiorentina si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Fiorentina è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in tv o in streaming

  • Partita: Sassuolo-Fiorentina
  • Data: lunedì 2 novembre 2026
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Reggio Emilia
  • Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Arbitro: Matteo Marcenaro

Sassuolo-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 02-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sassuolo - Fiorentina?
La gara tra Sassuolo e Fiorentina si giocherà lunedì 2 novembre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Fiorentina sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Sassuolo - Fiorentina?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Fiorentina?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol
Chi trasmette la partita Sassuolo - Fiorentina?
La partita tra Sassuolo e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Sassuolo-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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