Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sassuolo-Fiorentina è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 8 punti e la Fiorentina che invece è al 17° posto in classifica con 5 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Mastantuono con 3 reti.

Sassuolo-Fiorentina si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Fiorentina è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in tv o in streaming

Partita : Sassuolo-Fiorentina

: Sassuolo-Fiorentina Data : lunedì 2 novembre 2026

: lunedì 2 novembre 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Matteo Marcenaro

Sassuolo-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 02-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.