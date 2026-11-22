Sassuolo-Genoa è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 8 punti e il Genoa che invece è al 13° posto in classifica con 13 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 4 reti.
Sassuolo-Genoa si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Genoa è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sassuolo-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Genoa
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Sassuolo-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-11-2026.
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Il link al live di Sassuolo-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sassuolo - Genoa?
- La gara tra Sassuolo e Genoa si giocherà domenica 22 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sassuolo - Genoa?
- L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Genoa sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Sassuolo - Genoa?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Sassuolo - Genoa?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 4 gol
- Chi trasmette la partita Sassuolo - Genoa?
- La partita tra Sassuolo e Genoa verrà trasmessa da DAZN