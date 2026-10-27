Sassuolo-Lazio è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 8 punti e la Lazio che invece è al 2° posto in classifica con 22 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.
Sassuolo-Lazio si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Lazio è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sassuolo-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Lazio
- Data: martedì 27 ottobre 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Luca Zufferli
Sassuolo-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 27-10-2026.
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Il link al live di Sassuolo-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sassuolo - Lazio?
- La gara tra Sassuolo e Lazio si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Sassuolo - Lazio?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Lazio sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Sassuolo - Lazio?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Sassuolo - Lazio?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol
- Chi trasmette la partita Sassuolo - Lazio?
- La partita tra Sassuolo e Lazio verrà trasmessa da DAZN