Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2026/2027

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Sassuolo-Lazio è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 8 punti e la Lazio che invece è al 2° posto in classifica con 22 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.

Sassuolo-Lazio si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Lazio è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Lazio in tv o in streaming

Partita : Sassuolo-Lazio

: Sassuolo-Lazio Data : martedì 27 ottobre 2026

: martedì 27 ottobre 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Luca Zufferli

Sassuolo-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 27-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.