Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2026/2027

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Sassuolo-Napoli è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 8 punti e il Napoli che invece è al 9° posto in classifica con 18 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.

Sassuolo-Napoli si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Napoli è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Guida ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv o in streaming

Partita : Sassuolo-Napoli

: Sassuolo-Napoli Data : domenica 29 novembre 2026

: domenica 29 novembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Marco Guida

Sassuolo-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 29-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.