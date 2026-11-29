Sassuolo-Napoli è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 8 punti e il Napoli che invece è al 9° posto in classifica con 18 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.
Sassuolo-Napoli si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Napoli è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Guida ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Napoli
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Marco Guida
Sassuolo-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 29-11-2026.
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Il link al live di Sassuolo-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sassuolo - Napoli?
- La gara tra Sassuolo e Napoli si giocherà domenica 29 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sassuolo - Napoli?
- L'arbitro del match sarà Marco Guida
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Napoli sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Sassuolo - Napoli?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Sassuolo - Napoli?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol
- Chi trasmette la partita Sassuolo - Napoli?
- La partita tra Sassuolo e Napoli verrà trasmessa da DAZN