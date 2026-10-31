Sudtirol-Cesena è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Sudtirol che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 13 punti e il Cesena che invece è al 11° posto in classifica con 11 punti.
Il Sudtirol ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 2 reti.
Il Cesena ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 7 reti.
Sudtirol-Cesena si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Cesena è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sudtirol-Cesena in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Cesena
- Data: sabato 31 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Davide Di Marco
Sudtirol-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Sudtirol-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sudtirol - Cesena?
- La gara tra Sudtirol e Cesena si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sudtirol - Cesena?
- L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Cesena sarà Daniele Rutella
- Dove si gioca Sudtirol - Cesena?
- La partita si gioca a Bolzano
- In che stadio si gioca Sudtirol - Cesena?
- Stadio Druso
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sudtirol è Kenny Mixtur con 2 gol, mentre il capocannoniere del Cesena è Cristian Shpendi con 7 gol
- Chi trasmette la partita Sudtirol - Cesena?
- La partita tra Sudtirol e Cesena verrà trasmessa da DAZN