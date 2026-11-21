Sudtirol-Cremonese è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Sudtirol che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 15 punti e la Cremonese che invece è al 10° posto in classifica con 15 punti.
Il Sudtirol ha ottenuto finora 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 2 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 6 reti.
Sudtirol-Cremonese si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Cremonese è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Mario Perri ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Sudtirol-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Cremonese
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Mario Perri
Sudtirol-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Sudtirol-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sudtirol - Cremonese?
- La gara tra Sudtirol e Cremonese si giocherà sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sudtirol - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Mario Perri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Cremonese sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Sudtirol - Cremonese?
- La partita si gioca a Bolzano
- In che stadio si gioca Sudtirol - Cremonese?
- Stadio Druso
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sudtirol è Kenny Mixtur con 2 gol, mentre il capocannoniere della Cremonese è Federico Bonazzoli con 6 gol
- Chi trasmette la partita Sudtirol - Cremonese?
- La partita tra Sudtirol e Cremonese verrà trasmessa da DAZN