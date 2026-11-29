Sudtirol-Mantova è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Sudtirol che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 18 punti e il Mantova che invece è al 5° posto in classifica con 22 punti.
Il Sudtirol ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Rispoli con 3 reti.
Il Mantova ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.
Sudtirol-Mantova si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Mantova è il signor Dario Madonia. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Dario Madonia ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Sudtirol-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Mantova
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Dario Madonia
Sudtirol-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 29-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Sudtirol-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sudtirol - Mantova?
- La gara tra Sudtirol e Mantova si giocherà domenica 29 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sudtirol - Mantova?
- L'arbitro del match sarà Dario Madonia
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Mantova sarà Daniele Rutella
- Dove si gioca Sudtirol - Mantova?
- La partita si gioca a Bolzano
- In che stadio si gioca Sudtirol - Mantova?
- Stadio Druso
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sudtirol è Fabio Rispoli con 3 gol, mentre il capocannoniere del Mantova è Francesco Ruocco con 5 gol
- Chi trasmette la partita Sudtirol - Mantova?
- La partita tra Sudtirol e Mantova verrà trasmessa da DAZN