Partita valevole per la 14a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Sudtirol-Mantova è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Sudtirol che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 18 punti e il Mantova che invece è al 5° posto in classifica con 22 punti.

Il Sudtirol ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Rispoli con 3 reti.

Il Mantova ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.

Sudtirol-Mantova si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Mantova è il signor Dario Madonia. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Dario Madonia ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Sudtirol-Mantova in tv o in streaming

Partita : Sudtirol-Mantova

: Sudtirol-Mantova Data : domenica 29 novembre 2026

: domenica 29 novembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bolzano

: Bolzano Stadio : Druso

: Druso Arbitro: Dario Madonia

Sudtirol-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 29-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B con tre diversi piani:

DAZN Goal (evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Full (sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family (prende il posto del vecchio Plus): ha gli stessi contenuti sportivi del piano Full, ma permette la visione contemporanea su 2 dispositivi anche se connessi a reti internet diverse.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Sudtirol-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.