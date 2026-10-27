Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Torino-Como è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 13 punti e il Como che invece è al 5° posto in classifica con 17 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 3 reti.

Il Como ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 5 reti.

Torino-Como si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Como è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Como in tv o in streaming

Partita : Torino-Como

: Torino-Como Data : martedì 27 ottobre 2026

: martedì 27 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Torino

: Torino Stadio : Olimpico Grande Torino

: Olimpico Grande Torino Arbitro: Giuseppe Collu

Torino-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 27-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Como sarà inserito un'ora prima del match.