Torino-Como è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 13 punti e il Como che invece è al 5° posto in classifica con 17 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 3 reti.
Il Como ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 5 reti.
Torino-Como si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Como è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Como in tv o in streaming
- Partita: Torino-Como
- Data: martedì 27 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Giuseppe Collu
Torino-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 27-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Torino-Como sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Como?
- La gara tra Torino e Como si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Torino - Como?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Como sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Torino - Como?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Como?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 3 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 5 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Como?
- La partita tra Torino e Como verrà trasmessa da DAZN e da Sky