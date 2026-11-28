Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2026/2027

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Torino-Lazio è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 14 punti e la Lazio che invece è al 1° posto in classifica con 32 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 4 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 10 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Tijjani Noslin con 6 reti.

Torino-Lazio si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Lazio è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Lazio in tv o in streaming

Partita : Torino-Lazio

: Torino-Lazio Data : sabato 28 novembre 2026

: sabato 28 novembre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Olimpico Grande Torino

: Olimpico Grande Torino Arbitro: Daniele Chiffi

Torino-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 28-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.