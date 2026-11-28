Torino-Lazio è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 14 punti e la Lazio che invece è al 1° posto in classifica con 32 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 4 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 10 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Tijjani Noslin con 6 reti.
Torino-Lazio si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Lazio è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Torino-Lazio
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Daniele Chiffi
Torino-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 28-11-2026.
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Il link al live di Torino-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Lazio?
- La gara tra Torino e Lazio si giocherà sabato 28 novembre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Torino - Lazio?
- L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Lazio sarà Michael Fabbri
- Dove si gioca Torino - Lazio?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Lazio?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 4 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Tijjani Noslin con 6 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Lazio?
- La partita tra Torino e Lazio verrà trasmessa da DAZN