Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2026/2027

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Torino-Lecce è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 13 punti e il Lecce che invece è al 14° posto in classifica con 9 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 4 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

Torino-Lecce si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Lecce è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Lecce in tv o in streaming

Partita : Torino-Lecce

: Torino-Lecce Data : sabato 7 novembre 2026

: sabato 7 novembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Olimpico Grande Torino

: Olimpico Grande Torino Arbitro: Ermanno Feliciani

Torino-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.