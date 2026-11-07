Torino-Lecce è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 13 punti e il Lecce che invece è al 14° posto in classifica con 9 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 4 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.
Torino-Lecce si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Lecce è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Torino-Lecce
- Data: sabato 7 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Torino-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-11-2026.
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Il link al live di Torino-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Lecce?
- La gara tra Torino e Lecce si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Torino - Lecce?
- L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Lecce sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Torino - Lecce?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Lecce?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 4 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Lecce?
- La partita tra Torino e Lecce verrà trasmessa da DAZN