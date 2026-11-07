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Torino-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Torino-Lecce è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 13 punti e il Lecce che invece è al 14° posto in classifica con 9 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 4 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

Torino-Lecce si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Lecce è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Lecce in tv o in streaming

  • Partita: Torino-Lecce
  • Data: sabato 7 novembre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Torino
  • Stadio: Olimpico Grande Torino
  • Arbitro: Ermanno Feliciani

Torino-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

  • DAZN Goal: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.
  • DAZN Full: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.
  • DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Torino - Lecce?
La gara tra Torino e Lecce si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Torino - Lecce?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Lecce sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Torino - Lecce?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Lecce?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 4 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
Chi trasmette la partita Torino - Lecce?
La partita tra Torino e Lecce verrà trasmessa da DAZN
Torino-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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