Udinese-Fiorentina è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 6 punti e la Fiorentina che invece è al 16° posto in classifica con 9 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 4 reti.
Udinese-Fiorentina si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Fiorentina è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Udinese-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Fiorentina
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Federico La Penna
Udinese-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 29-11-2026.
Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A
I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:
- DAZN Goal: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.
- DAZN Full: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.
- DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.
Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Udinese-Fiorentina live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Udinese-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Udinese - Fiorentina?
- La gara tra Udinese e Fiorentina si giocherà domenica 29 novembre 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Udinese - Fiorentina?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Udinese - Fiorentina sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Udinese - Fiorentina?
- La partita si gioca a Udine
- In che stadio si gioca Udinese - Fiorentina?
- Stadio Bluenergy Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Mateo Pellegrino con 4 gol
- Chi trasmette la partita Udinese - Fiorentina?
- La partita tra Udinese e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN