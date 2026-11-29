Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2026/2027

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Udinese-Fiorentina è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 6 punti e la Fiorentina che invece è al 16° posto in classifica con 9 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 4 reti.

Udinese-Fiorentina si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Fiorentina è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Fiorentina in tv o in streaming

Partita : Udinese-Fiorentina

: Udinese-Fiorentina Data : domenica 29 novembre 2026

: domenica 29 novembre 2026 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Udine

: Udine Stadio : Bluenergy Stadium

: Bluenergy Stadium Arbitro: Federico La Penna

Udinese-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 29-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.