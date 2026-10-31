Udinese-Roma è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 5 punti e la Roma che invece è al 3° posto in classifica con 21 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.
La Roma ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 7 reti.
Udinese-Roma si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Roma è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Udinese-Roma in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Roma
- Data: sabato 31 ottobre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Fabio Maresca
Udinese-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 31-10-2026.
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Il link al live di Udinese-Roma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Udinese - Roma?
- La gara tra Udinese e Roma si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Udinese - Roma?
- L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Udinese - Roma sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Udinese - Roma?
- La partita si gioca a Udine
- In che stadio si gioca Udinese - Roma?
- Stadio Bluenergy Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 7 gol
- Chi trasmette la partita Udinese - Roma?
- La partita tra Udinese e Roma verrà trasmessa da DAZN