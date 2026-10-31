Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2026/2027

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Udinese-Roma è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 5 punti e la Roma che invece è al 3° posto in classifica con 21 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.

La Roma ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 7 reti.

Udinese-Roma si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Roma è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Roma in tv o in streaming

Partita : Udinese-Roma

: Udinese-Roma Data : sabato 31 ottobre 2026

: sabato 31 ottobre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Udine

: Udine Stadio : Bluenergy Stadium

: Bluenergy Stadium Arbitro: Fabio Maresca

Udinese-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 31-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Roma sarà inserito un'ora prima del match.