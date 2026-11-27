Venezia-Bologna è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 6 punti e il Bologna che invece è al 9° posto in classifica con 18 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Akor Adams con 2 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 3 reti.
Venezia-Bologna si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Bologna è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Venezia-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Bologna
- Data: venerdì 27 novembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Andrea Colombo
Venezia-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 27-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
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Il link al live di Venezia-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Venezia - Bologna?
- La gara tra Venezia e Bologna si giocherà venerdì 27 novembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Venezia - Bologna?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Venezia - Bologna sarà Luca Massimi
- Dove si gioca Venezia - Bologna?
- La partita si gioca a Venezia
- In che stadio si gioca Venezia - Bologna?
- Stadio Pier Luigi Penzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 3 gol
- Chi trasmette la partita Venezia - Bologna?
- La partita tra Venezia e Bologna verrà trasmessa da DAZN e da Sky