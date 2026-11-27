Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2026/2027

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Venezia-Bologna è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 6 punti e il Bologna che invece è al 9° posto in classifica con 18 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Akor Adams con 2 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 3 reti.

Venezia-Bologna si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Bologna è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Venezia-Bologna in tv o in streaming

Partita : Venezia-Bologna

: Venezia-Bologna Data : venerdì 27 novembre 2026

: venerdì 27 novembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Venezia

: Venezia Stadio : Pier Luigi Penzo

: Pier Luigi Penzo Arbitro: Andrea Colombo

Venezia-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 27-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Venezia-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.