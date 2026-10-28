Venezia-Inter è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 3 punti e l'Inter che invece è al 2° posto in classifica con 22 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Akor Adams con 2 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 5 reti.
Venezia-Inter si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Inter è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Venezia-Inter in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Inter
- Data: mercoledì 28 ottobre 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Luca Pairetto
Venezia-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 28-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Venezia-Inter sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Venezia - Inter?
- La gara tra Venezia e Inter si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Venezia - Inter?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Venezia - Inter sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Venezia - Inter?
- La partita si gioca a Venezia
- In che stadio si gioca Venezia - Inter?
- Stadio Pier Luigi Penzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 5 gol
- Chi trasmette la partita Venezia - Inter?
- La partita tra Venezia e Inter verrà trasmessa da DAZN e da Sky