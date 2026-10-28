Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2026/2027

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Venezia-Inter è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 3 punti e l'Inter che invece è al 2° posto in classifica con 22 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Akor Adams con 2 reti.

L'Inter ha ottenuto finora 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 5 reti.

Venezia-Inter si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Inter è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Venezia-Inter in tv o in streaming

Partita : Venezia-Inter

: Venezia-Inter Data : mercoledì 28 ottobre 2026

: mercoledì 28 ottobre 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Venezia

: Venezia Stadio : Pier Luigi Penzo

: Pier Luigi Penzo Arbitro: Luca Pairetto

Venezia-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 28-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Venezia-Inter sarà inserito un'ora prima del match.