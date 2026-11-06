Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2026/2027

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Venezia-Udinese è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 3 punti e l'Udinese che invece è al 19° posto in classifica con 5 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Akor Adams con 2 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.

Venezia-Udinese si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Udinese è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Venezia-Udinese in tv o in streaming

Partita : Venezia-Udinese

: Venezia-Udinese Data : venerdì 6 novembre 2026

: venerdì 6 novembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Venezia

: Venezia Stadio : Pier Luigi Penzo

: Pier Luigi Penzo Arbitro: Juan Luca Sacchi

Venezia-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Venezia-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.