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Venezia-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Venezia-Udinese è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 3 punti e l'Udinese che invece è al 19° posto in classifica con 5 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Akor Adams con 2 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.

Venezia-Udinese si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Udinese è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Venezia-Udinese in tv o in streaming

  • Partita: Venezia-Udinese
  • Data: venerdì 6 novembre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Venezia
  • Stadio: Pier Luigi Penzo
  • Arbitro: Juan Luca Sacchi

Venezia-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Venezia-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Venezia - Udinese?
La gara tra Venezia e Udinese si giocherà venerdì 6 novembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Venezia - Udinese?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Venezia - Udinese sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Venezia - Udinese?
La partita si gioca a Venezia
In che stadio si gioca Venezia - Udinese?
Stadio Pier Luigi Penzo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol
Chi trasmette la partita Venezia - Udinese?
La partita tra Venezia e Udinese verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Venezia-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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