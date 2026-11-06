Venezia-Udinese è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 3 punti e l'Udinese che invece è al 19° posto in classifica con 5 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Akor Adams con 2 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.
Venezia-Udinese si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Udinese è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Venezia-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Udinese
- Data: venerdì 6 novembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Venezia-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Venezia-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Venezia - Udinese?
- La gara tra Venezia e Udinese si giocherà venerdì 6 novembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Venezia - Udinese?
- L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Venezia - Udinese sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Venezia - Udinese?
- La partita si gioca a Venezia
- In che stadio si gioca Venezia - Udinese?
- Stadio Pier Luigi Penzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol
- Chi trasmette la partita Venezia - Udinese?
- La partita tra Venezia e Udinese verrà trasmessa da DAZN e da Sky